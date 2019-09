Kultur in Kevelaer : Traumhaft abwechslungsreiche Kunst

Kevelaer Weit mehr als 60 Bilder, Objekte, Skulpturen und Tonarbeiten lockten die Besucher zur familiären Ausstellung von „3D und Jutta“. Dazu gab es ein Schaumalen und Kunstwerke zu gewinnen.

Christa Douteils Arbeiten hatten eine zumeist entrückte, träumerische Qualität. Verschiedenste Blautöne, orange Elemente und glitzernde, in einander übergehende Farben ließen ein Bild wirken, als würden sich verschiedene Öle miteinander vermischen. An einer anderen Stelle wurde der Betrachter am Samstag und Sonntag von einem großen farbenfrohen, aber dennoch düsteren Motiv begrüßt, bei dem eine Person in trauernder Pose und daneben eine Frau mit wallendem Regenbogenhaar zu sehen war, die am Betrachter vorbei, still in die Unendlichkeit schaut.