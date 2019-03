Vortrag mit Blick in die Zukunft: Künstliche Intelligenz: Große Risiken für die Gesellschaft

KEVELAER Die Medaille des technischen Fortschritts hat zwei Seiten. Pfarrer Christian Stenz redet bei der CDA über Gefahren in Zeiten der Digitalisierung.

Matthias Wirth, Kreisvorsitzender beim Ortsverband Kevelaer-Mitte der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), hatte zu einem Vortrag zum Thema Menschlichkeit in Zeiten von Digitalisierung und Biotechnologie in das Kevelaerer Priesterhaus eingeladen. Die Ausgangsfrage lautete dabei: „Braucht die Soziallehre ein Update für das 21. Jahrhundert?“

In der Tat unterliegt die katholische Soziallehre seit Jahrhunderten einem Wandel. Sie reagierte stets auf eine veränderte Welt, informierte der Kerkener Pfarrer und Referent des Abends. „Die Bibel ist das Fundament, ein Grundsockel für das andere“, erklärt er. Die unterschiedlichen Päpste haben in ihren Enzyklika – den belehrenden Rundschreiben – unterschiedliche Aspekte und Werte einfließen lassen. Papst Johannes der 23. verfasste insgesamt acht Enzyklika, unter anderem auch „mater et magistra“ (1961). Dort öffnete sich die Kirche der sozialen Wirklichkeit und sprach den Arbeitern in Unternehmen eine aktive Mitbestimmung zu. Auch wurden in dieser Verlautbarung erstmals globale Entwicklungen wie das Problem wirtschaftlich weniger stark entwickelten Ländern aufgezeigt. Papst Franziskus veröffentlichte im Mai 2015 „Laudato si“ („Gelobt seist du“). Er thematisierte in der jüngsten katholischen Soziallehre unserer Zeit insbesondere das Thema Umwelt und ihre nachhaltige Schutzbedürftigkeit. Sie gilt als Impuls für zahlreiche, ökologische Bewegungen.