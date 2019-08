Innenstadtgestaltung in Kevelaer : Motivplatten für die Hauptstraße

KEVELAER Die Geschäftsstraße in der City ist neu gestaltet worden. Die Arbeiten sind so gut wie beendet. Mancher wundert sich über die freien grauen Flächen. Die sollen noch besonders gestaltet werden. Alles soll barrierefrei bleiben.

Eine Jury sah sich die Vorschläge an und verwarf den Großteil, was seinerzeit zu Kritik durch Willi Gerads (FDP) im Ausschuss für Stadtentwicklung geführt hatte. Bürgermeister Dominik Pichler hatte daraufhin erläutert, dass die Jury gezwungen gewesen sei, eine Vorauswahl zu treffen. „Wir haben schließlich nicht 60 oder 80 Platten zur Verfügung.“ Zudem habe sich die Jury, zu der auch der Bürgermeister gehörte, entschieden, Motive aufzunehmen, die einen kurzfristigen Aktualitätsbezug haben und in einigen Jahrzehnten überholt sein könnten. Zudem müssten die Tafeln selbsterklärend sein und könnten aufgrund des Materials nicht zu detailreich werden.

Anliegen war auch, dass die Motive übergreifend sind und deutlich wird, dass Kevelaer als Wallfahrtstadt Teil eines Netzwerkes ist. Daher sollen in den Platten jetzt die Beziehungen Kevelaers in die Welt abgebildet werden. Elf Platten sollen die zehn größten Wallfahrtsorte symbolisieren, hinzu kommt Luxemburg als Ursprung der Kevelaerer Wallfahrt. Alle Platten sollen mit dem stilisierten Madonnen-Emblem versehen werden. Bildhafte Darstellungen aus den einzelnen Städten hätten keinen Wiedererkennungswert, so die Jury. Zusätzlich soll es eine größere Platte am Übergang zum Roermonder Platz geben. Hier sollen alle Ortsteile von Kevelaer mit ihren Wappen dargestellt werden.