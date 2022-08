Tiere in der Niers bei Kevelaer : Kühe im Wasser sorgen für Großeinsatz

Eine Kuh war beim Eintreffen der Feuerwehr noch im Wasser. Foto: Schulmann Foto: Guido Schulmann

Kevelaer Paddler haben in der Niers zwei Tiere entdeckt und offenbar befürchtet, dass sie ertrinken könnten. Daraufhin rückte die Feuerwehr in Kevelaer an. Offenbar hatten die Vierbeiner aber nur Abkühlung gesucht.