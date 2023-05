Ein Herrenclub pflegt die britische Tradition Eine Krönungsfeier am Niederrhein

Die ersten beiden englischen Könige namens Charles hatten es nicht leicht mit ihrer Regentschaft. Charles I. starb sogar 1649 auf dem Schafott. Ein solches Schicksal wünschen die „Friends of British Royalty“ dem nächsten König Charles nicht. Im Gegenteil, die ganz besondere Herrenrunde mit Vorliebe für das Britische feiert am Freitag, 5. Mai, dem Vorabend der Krönungsfeierlichkeiten, in der Stammenmühle bei einen „Pubabend“ das Ereignis – und lädt zum Mitfeiern ein.