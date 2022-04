Schravelner Niersweg in Kevelaer : Fahrradstraße ist wieder auf dem Prüfstand

Winnekendonk Landwirte und Anwohner des Schravelner Niersweges kritisieren, dass die Strecke zur Fahrradstraße werden soll. Der Rat beschloss, dass die Entscheidung noch einmal überdacht wird.

Im Rat meldete sich jetzt eine Landwirt zu Wort, der noch einmal die Sorgen schilderte. „Wir sind schon immer an einem guten Miteinander mit den Radlern und Fußgängern interessiert gewesen, aber durch eine Fahrradstraße wären wir im Bewirtschaften unserer Felder stark eingeschränkt“, sagte er. Die Strecke sei ein Wirtschaftsweg und Sinn eines solchen Weges sei, dass Landwirte eben zu ihren Flächen kommen könnten. Das werde künftig vor allem am Wochenende schwierig, wenn auf einer Fahrradstraße Radler auch nebeneinander fahren dürften und absoluten Vorrang hätten. „Jedes Ratsmitglied sollte ganz genau überlegen, ob es die Interessen von Landwirten und Anwohnern so weit nach hinten drücken will, damit die Radler nach vorne kommen.“