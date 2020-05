Heilige Messe in Coronazeiten in Kevelaer : Kritik: Zu leichtsinnig im Gottesdienst

Heilige Messe in Coronazeiten in Kevelaer

KEVELAER Horst Franken war froh, dass er endlich wieder den Gottesdienst in St. Antonius mitfeiern konnte. Doch er war enttäuscht, dass viele Besucher keine Masken trugen.

Seit dem Wochenende finden auch in Kevelaer wieder Gottesdienste mit Besuchern statt. Horst Franken besuchte mit seiner Frau die Vorabendmesse am Samstag in St. Antonius. Es war ihm ein Anliegen, nach so langer Pause wieder einen „echten“ Gottesdienst zu feiern, berichtet er.