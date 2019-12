Verkehr in Kevelaer : Umstrittener Startschuss für OW 1

Kevelaer Für Freitag hat sich Verkehrsminister Hendrik Wüst angekündigt, er will den symbolischen ersten Spatenstich vornehmen. Die Initiative „Rettet die Binnenheide“ verweist darauf, dass noch Klagen laufen und will demonstrieren.

Die Nachricht kam für viele völlig überraschend. Die Behörde „Straßen.NRW“ schickte jetzt die Einladung zum ersten Spatenstich für die Ortsumgehung von Kevelaer über Winnekendonk zur Autobahn. Wie berichtet, wird schon seit Jahrzehnten um die Straße gerungen. Mit der neuen schwarz-gelben Landesregierung war Tempo in die Sache gekommen. Und Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) will am Freitag persönlich nach Kevelaer kommen, um den symbolischen Startschuss zu geben. Der soll an der Rampe der B 9 zur L 491 erfolgen. Das ist das kleine Teilstück der OW 1, das bereits steht.