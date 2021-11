Überlegungen für den Ernstfall : Planspiele in Kevelaer für den Krisenfall

Kevelaer Im Fokus stand der Umgang mit der Pandemie. Es ging aber auch um die Bewältigung von Starkregen-Ereignissen und die rechtzeitige Warnung der Bevölkerung.

So gab es bereits eine gemeinsame Seminarwoche der drei Krisenstäbe in Ahrweiler und ein darauf aufbauendes erstes Treffen im Jahr 2019 in Büren. Dort wurden die Informationen der drei in der Struktur sehr unterschiedlichen Kommunen und Verwaltungen vorgestellt und analysiert. Danach sollte es eigentlich richtig losgehen: Für das nächste geplante Treffen der drei Krisenstäbe in Kevelaer war eine große Übung als Planspiel vorbereitet, damit die in der Theorie erworbenen Kenntnisse auch in die Praxis umgesetzt werden. Die Übung konnte an dem vorgesehenen Termin wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dies war auch dem Umstand geschuldet, dass gerade die Krisenstäbe in den vergangenen anderthalb Jahren durch die Pandemie in besonderer Weise belastet und ausgelastet waren.