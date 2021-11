Advent in Kevelaer : Mit dem blauen Band zum Krippenmarkt

Lisa Verhoeven vom Orgateam und Marktmeister Winfried Janssen mit den hellblauen Zugangsbändchen. Sie sind der Nachweis für 2G. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevealer Die Kevelaerer Adventsveranstaltung startete am Samstag mit einer 2G-Regelung und viel Platz zwischen den Ständen. Die Veranstalter sind zuversichtlich. Sie erwarten bis zum 19. Dezember reges Besucherinteresse.

Der Kevelaerer Krippenmarkt ist zurück. Nach der Absage im ersten Corona-Winter 2020 findet er nun statt, mit einigen Sicherheitsmaßnahmen, denn es gibt – das zeigen die rasant steigenden Infektionszahlen - auch einen Corona-Winter 2021. Am Eröffnungstag war der Besucherandrang zunächst zögerlich, dann zeigte sich überraschend eine milde Novembersonne, und immer mehr Menschen holten sich am Infostand der Touristikabteilung der Stadt das hellblaue Bändchen, das jeden Besucher als geimpft oder genesen ausweist, und schauten sich in Ruhe das bewährte Angebot im Pax Christi, an der Busmannstraße und diesmal auch auf dem Mechelner Platz an.

Ein Krippenmarktbesuch gehört für viele Menschen zum Advent dazu, so auch für Monika und Hans-Jürgen Iwanek aus Grevenbroich. „Wir kommen ganz gezielt nach Kevelaer, denn hier ist es urig und gemütlich“, sagten beide. Das erste Adventswochenende haben sie ganz bewusst gewählt: „Wer weiß, was nächste Woche ist.“ Die 2G-Regelung wurde begrüßt. „Es geht ja nicht um den Einzelnen, sondern um die Allgemeinheit“, sagte Petra Herlings aus Kapellen, die mit zwei kleinen Kindern den Markt besuchte. Dass es am Vormittag noch nicht so voll war, fand sie im Hinblick auf Corona sogar „ganz angenehm“. Zu den Sicherungsmaßnahmen gehört auch, dass das beliebte Krippenspiel gestrichen wurde. „Weil zu viele Menschen dann zu dicht stehen beim Zuschauen“, erklärt Lisa Verhoeven von der Tourismusabteilung. Aus dem gleichen Grund wurde auch das Bühnenprogramm abgesagt. Dennoch sind wie früher lebendige Schafe, Ochse und Esel Mittelpunkt im Pax Christi und waren das erste Ziel aller kleinen Besucher. „Wir gehen hier eine Runde spazieren, ein bisschen Weihnachtliches anschauen, das ist auch schön für unseren zweieinhalbjährigen Sohn, der lernt Weihnachten gerade kennen“, sagte Ann-Kristin Hueser. Der kleine Mattheo war auch sofort fasziniert von Esel Hermann, und dieser ließ sich gerne streicheln.

Info Die Gastronomie ist bis 21 Uhr geöffnet Konzept Das hellblaue Bändchen bekommt man auf dem Markt oder an der Tourismus-Info am Rathaus (montags bis donnerstags von 10 Uhr bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr). Zeiten Der Krippenmarkt ist bis 19. Dezember montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet, die Gastro-Stände täglich bis 21 Uhr.