Kevelarerin schreibt Krimi-Reihe Krimi-Autorin schreibt über Skandal

Es hat sie nicht mehr losgelassen. Bereits beim Schreiben ihres ersten Buchs in der Bordeaux-Krimireihe ist Sandra Åslund über den Babypuder-Skandal gestolpert. „Es hat mich so geschockt, was von den Behörden damals unter den Teppich gekehrt wurde“, sagt die Autorin, die ihre Bordeaux-Krimis unter dem Pseudonym Sandrine Albert schreibt.