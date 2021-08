Informationsveranstaltung der Kreis-Wirtschaftsförderung in Kevelaer : Wenn Unternehmer ihren eigenen Nachfolger suchen

Kevelaer Die Kreis-Wirtschaftsförderung lädt zu einer Informationsveranstaltung in Kevelaer ein. Es geht mit Praxisbeispielen um das Thema „Unternehmensnachfolge“.

Eines steht fest: Wer seine Unternehmensnachfolge nicht frühzeitig in seine Überlegungen einbezieht, der gefährdet nicht nur sein Lebenswerk. Nein, ein misslungener „Stabwechsel“ gefährdet Arbeitsplätze. Die ersten Babyboomer-Jahrgänge (1955 bis 1969) befinden sich im Rentenalter. Die Nachfolge-Thematik gewinnt mehr und mehr an Dynamik. Hochrechnungen für den Kreis Kleve gehen davon aus, dass in einem „Vier-Jahreszeitraum“ gut 700 Betriebe auf Nachfolgesuche sind. Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) kommen zu dem Ergebnis, dass fünf von zehn Nachfolgen familienintern, zwei unternehmensintern und drei extern mit fremden Nachfolgern gelöst werden.

Der Prozess des Abgebens und Nachfolgens braucht Zeit und ist für die abgebende Seite ein hochemotionaler und unvermeidbarer Schritt. Aus diesen Gründen heraus bietet die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in regelmäßigen Abständen – nun bereits zum fünften Mal – eine Informationsveranstaltung an. Der Titel: „Die Unternehmensnachfolge aktiv gestalten“. Alle interessierten Unternehmen sind für Mittwoch, 8. September, um 16 Uhr in das Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer eingeladen.