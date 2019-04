Brexit in Kevelaer : Kreis streicht Hartz IV für Briten

KEVELAER/KREIS KLEVE Das Datum für den Brexit steht in den Sternen, doch die Kreisverwaltung hat bereits reagiert. Er hat den hier lebenden Briten schon mal die Sozialleistungen gestrichen. Die Grünen üben daran heftige Kritik.

„Kreisverwaltung zieht den Brexit vor“ lautet die Überschrift einer Pressemitteilung der Grünen, die wie ein Aprilscherz klingt, aber keiner ist. „Im Kreis Kleve lebende Briten, die im SGB-II-Bezug sind, haben am Freitag keine Leistungen mehr erhalten“, heißt es. Gemeint ist damit die Grundsicherung für Arbeitslose, also Hartz IV. Am Freitag war ein im Kreis Kleve lebender Brite in die Geschäftsstelle der Grünen gekommen und hatte sich beklagt, dass ihm die Leistungen gestrichen wurden. „Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als der Mann mir gesagt hat, er habe kein Geld mehr gekriegt“, sagt die Vorsitzende der Grünen im Kreistag Birgitt Höhn, die auch als sachkundige Bürgerin im Rat von Kevelaer sitzt. „Wovon sollen diese Briten leben und am 3. April ihre Mieten bezahlen?“, fragt sie. „Das trifft die Menschen absolut unvorbereitet.“ Sie habe sich direkt beim Bundesarbeitsministerium informiert und dort die Auskunft bekommen, dass selbstverständlich weiter gezahlt werde. Die Grünen fordern die Kreisverwaltung auf, die Zahlungen unverzüglich wieder aufzunehmen.