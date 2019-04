Brexit am Niederrhein : Weiter Hartz IV für Briten im Kreis Wesel

Müssen Briten im Kreis Kleve beim Brexit die Koffer packen? Für einige endeten die Hartz-IV-Zahlungen bereits am 29. März. Foto: REUTERS/DADO RUVIC

Kreis Wesel / Dinslaken Noch während um den Brexit gerungen wird, streicht der Kreis Kleve Briten in seinem Gebiet die Sozialleistungen. In Dinslaken, Voerde und Hünxe muss sich niemand Sorgen machen. Der Kreis Wesel will auf keinen Fall nachziehen.

Von Sebastian Latzel

„Kreisverwaltung zieht den Brexit vor“ lautet die Überschrift einer Pressemitteilung der Grünen im Kreis Kleve, dem nächsten Nachbarn des Kreises Wesel. Eine Mitteilung, die wie ein Aprilscherz klingt, aber keiner ist. „Im Kreis Kleve lebende Briten, die im SGB-II-Bezug sind, haben am Freitag keine Leistungen mehr erhalten“, heißt es darin. Gemeint ist damit die Grundsicherung für Arbeitslose, also Hartz IV.

Am Freitag war ein im Kreis Kleve lebender Brite in die Geschäftsstelle der dortigen Grünen gekommen und hatte sich beklagt, dass ihm die Leistungen gestrichen wurden. „Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als der Mann mir gesagt hat, er habe kein Geld mehr gekriegt“, sagt die Parteivorsitzende im Klever Kreistag, Birgitt Höhn. „Wovon sollen diese Briten leben und am 3. April ihre Mieten bezahlen?“, fragt sie. „Das trifft die Menschen absolut unvorbereitet.“ Sie habe sich direkt beim Bundesarbeitsministerium informiert und dort die Auskunft bekommen, dass selbstverständlich weiter gezahlt werde.

Info Zahlung hängt vom Status ab Fallzahl Im Kreis Kleve gibt es nach Angaben der Behörde 13 britische Leistungsempfänger. Fallbetrachtung Sechs haben aus familiären Gründen auch bei einem Brexit Anspruch auf Leistungen (Zusammenleben mit deutschem Ehepartner oder deutschem Kind).

So beurteilt man die Lage auch beim Kreis Wesel. Briten, die in Dinslaken, Voerde, Hünxe oder in einer anderen Kommune des Kreises Wesel leben, werden weiterhin unterstützt. Allzu viele Menschen sind es nicht, die von dieser Grundsatzfrage betroffen sind: Im gesamten Gebiet geht es gerade mal um zehn Fälle. Aber für die gilt: Die Zahlungen laufen erst einmal ganz normal weiter.

Und sollte es zum Brexit kommen, werde man jeden Einzelfall prüfen, versichern die Verantwortlichen. „Nur weil jemand nicht mehr aus der EU kommt, heißt das nicht, dass er keine Leistungen mehr bekommt“, erläutert Marcel Behr, Leiter des Bereichs „Leistungsgewährung“ beim Jobcenter des Kreises Wesel. Grundsatz für die Kreisverwaltung ist: „Wer hier arbeiten darf, hat auch Anspruch auf Hartz IV.“ Als Beispiel führt er den Fall einer Engländerin an, die in Deutschland geboren wurde und schon 30 Jahre im Kreis Wesel wohnt. Sie würde auch weiter Geld bekommen, wenn der Brexit wirklich kommt, führt Behr aus. Das zeigt für ihn: Man müsse jeden Fall betrachten und sollte Zahlungen nicht pauschal streichen.

Birgitt Höhn von den Grünen kritisiert jetzt den Kreis Kleve. Foto: Anja Settnik

„Wir wollen die Leute nicht in die Situation bringen, dass sie nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bewerkstelligen sollen“, sagt auch Günter Holzum, stellvertretender Leiter des Jobcenters.

Im Kreis Borken sind 15 Personen betroffen. Auch dort heißt es: Man zahle weiter, bis es Klarheit gebe, wie es beim Brexit weitergeht.

Das fordern nun auch die Grünen vom Kreis Kleve: Er solle die Zahlungen unverzüglich wieder aufnehmen. Es möge korrekt gewesen sein, den 29. März als Brexit-Termin im Blick zu haben. „Aber selbst für den Kreis Kleve müsste abzusehen gewesen sein, dass aus diesem Termin wohl nichts wird“, sagt die Politikerin Birgitt Höhn. Schlimm sei auch, dass die Betroffenen nicht informiert worden seien.

Diesen Vorwurf weist Ruth Keuken, Sprecherin des Kreises Kleve, aber zurück. Die Betroffenen wüssten bereits seit Monaten Bescheid. Der Bescheid zu den Leistungen sei nämlich bis Ende März 2019 befristet gewesen. Das nordrhein-westfälische Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe im Mai 2018 empfohlen, den Bewilligungszeitraum für britische Leistungsbezieher zum 29. März 2019 enden zu lassen. „Diese Information wurde im Mai 2018 an alle Jobcenter im Kreis Kleve weitergeleitet.“ Somit sei auch der empörte Kreis Klever Brite „durch den vorliegenden Leistungsbescheid rechtzeitig in Kenntnis gesetzt, sich eigenverantwortlich um seine Belange den Brexit betreffend zu kümmern“, so Ruth Keuken. Natürlich sei es unter den momentanen Umständen kein Problem, dass die Briten bis zum tatsächlichen Brexit weiter Leistungen bekommen – allerdings nicht automatisch. Sie müssen jetzt das Geld neu beantragen.

