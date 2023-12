Autodiebstähle im Kreis Kleve nehmen zu Sogar ein Leichenwagen wurde gestohlen

Was will jemand bloß mit einem Leichenwagen? Das fragten sich viele nach einem kuriosen Diebstahl in Kevelaer. Im vergangenen Jahr hatten Unbekannte das Fahrzeug samt Schriftzug des Bestattungsinstitutes gestohlen, glücklicherweise befand sich kein Sarg mehr im Auto. Einige Zeit später tauchte das Fahrzeug dann wieder auf. Ein mehr als ungewöhnlicher Fall, vor allem auch, weil das Auto wieder aufgefunden wurde. Das ist sonst meist nicht der Fall. Die meisten Fahrzeuge bleiben verschwunden.