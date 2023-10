Zwei Unfälle im Kreis Kleve Die Gefahren beim Trecker-Überholen

Am Dienstag krachte es gegen 14.30 Uhr in Straelen auf der Dammerbrucher Straße in Höhe der Straße am Lommerskamp. Dort wollte ein 56-jähriger Mann aus Straelen seinen Traktor mit Anhänger von der Dammerbrucher Straße in den Lommerskamp lenken, als er von einem 33-jährigen Mann aus Geldern überholt wurde. Dabei kam es zur Kollision. Der Pkw prallte gegen die linke Treckerseite, beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Zum Glück wurden bei diesem Unfall beide Fahrer nur leicht verletzt.