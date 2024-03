Spektakuläre Fälle im Kreis Kleve Diebe auf Raubzug in den Kirchen

Der letzte Fall aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer war geradezu ein Kunstkrimi gewesen. Unbekannte hatten ein wertvolles Reliquiar des Heiligen Petrus Canisius in Kevelaer gestohlen. 2017 war das. Kaum jemand rechnete damals ernsthaft damit, dass das Kunstwerk jemals wieder auftauchen würde. Doch dank eines Kunstkenners aus Frankreich gelang es schließlich, die Reliquie sicherzustellen. Norbert Vogelsang hatte das Objekt in einem Katalog entdeckt. Er schaltete die Polizei ein, die die Versteigerung des Kunstwerks in Frankreich im letzten Moment verhindern und es sicherstellen konnte.