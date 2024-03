Kontrollen im Kreis Kleve Wann muss ich der Polizei meinen Ausweis zeigen?

Irgendwie ist sofort das schlechte Gewissen da wenn die Polizei deinen Wagen stoppt und die Papiere sehen will. Was habe ich nur falsch gemacht?, geht da unwillkürlich durch den Kopf. Wann und warum die Polizei kontrollieren darf, erläutert Stefan Sparberg von der Kreispolizei Kleve.



Wann darf die Polizei überhaupt kontrollieren? Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Polizeibeamte Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle einschließlich der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit anhalten. Das Zeichen zum Anhalten kann auch durch technische Einrichtungen am Einsatzfahrzeug, einen Anhaltestab oder eine rote Leuchte gegeben werden. Mit diesen Zeichen kann auch ein vorausfahrender Wagen angehalten werden. Die Verkehrsteilnehmer haben die Anweisungen der Polizeibeamten zu befolgen, so sagt es die Straßenverkehrsordnung. Die Polizei kann laut Polizeigesetz NRW die zur Feststellung der Identität erforderlichen Maßnahmen treffen. Polizisten können die Person anhalten, sie nach ihren Personalien befragen und verlangen, dass sie Angaben zur Feststellung ihrer Identität macht und Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt. Die Person kann auch festgehalten werden, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Die Personenkontrolle ist beispielsweise an Orten nötig, von denen die Polizei weiß, dass dort Straftaten begangen werden oder um Gefahren abzuwehren.