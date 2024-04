Neuer Blitzer-Panzer im Einsatz Warum die Starenkästen im Kreis Kleve stehen bleiben

Der Kreis Kleve rüstet beim Kampf gegen die Raser ordentlich auf. Wie berichtet, wird jetzt ein mobiles Gerät eingesetzt, das auf einem Anhänger montiert ist und so an ständig wechselnde Orte gebracht werden kann. Wegen seiner Form hat die Anlage bereits den Spitznamen „Blitzerpanzer“ bekommen. Vorteil ist, dass so ohne großen Personalaufwand bestimmte Stellen über längere Zeit überwacht werden können. Bisher setzt der Kreis eigene Mess-Wagen ein, die aber nur stundenweise am Straßenwand stehen können, weil dafür ein Mitarbeiter nötig ist.