Glätte im Kreis Kleve Fünf Unfälle wegen Glatteis

Kreisweit kam es am Morgen zu fünf Unfällen wegen Glatteis, meldet die Polizei. Gegen 4.40 Uhr rutschte in Kleve ausgerechnet ein Wagen der Straßenmeisterei von der Fahrbahn, der gerade die Straße abstreute. Das Fahrzeug krachte gegen eine Laterne. In Kalkar fuhr ein Auto gegen einen Baum, in Rees stürzte ein Rollerfahrer. Die zwei weiteren Vorfälle liefen glimpflich ab. „Bislang ist es glücklicherweise nur bei Blechschäden geblieben“, hieß es von der Pressestelle.