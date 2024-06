33 Teams aus Kreis Kleve dabei Feuerwehrleute aus Wemb siegen bei Orientierungslauf in Winnekendonk

Diesmal rückten die Feuerwehrleute ausnahmsweise nicht aus, um einen Brand zu löschen, sondern um ihre Geschicklichkeit und das Fachwissen unter Beweis zu stellen. Alles in unterhaltsamer Form. Denn jetzt fand der Orientierungslauf der Feuerwehr Kevelaer in Winnekendonk statt. Das Event hat eine lange Tradition und ging schon zum 32. Mal über die Bühne. Ausgerichtet wurde der Lauf in diesem Jahr vom Löschzug Winnekendonk.