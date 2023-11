Erster Schnee in der Region So war der Wintereinbruch im Kreis Kleve

Pünktlich zum Ende des Herbstes kündigte sich auch am Niederrhein schon mal der Winter an. In der Nacht zu Mittwoch fiel der erste Schnee, der an vielen Stellen auch für eine leichte Schneedecke sorgte. Das ganz große Chaos wie an anderen Orten in Nordrhein-Westfalen gab es allerdings nicht. Vielmehr verwandelte der Schnee zumindest einige Bereiche zeitweilig eher in eine nette Winterlandschaft.