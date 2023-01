Was Städte im Kreis Kleve am Altpapier verdienen Warum der Papierpreis schwankt

Kryptowährung ist gefürchtet. Der Wert des Bitcoins kann innerhalb von Tagen abstürzen oder plötzlich in schwindelerregende Höhen steigen. Papier scheint etwas von einer Kryptowährung zu haben. Denn auch dort sind die Preissprünge atemberaubend. „Wenn ich eine Glaskugel hätte und voraussagen könnte, was es in welchem Monat für Altpapier gibt, dann würde ich nicht mehr im Rathaus in Kevelaer sitzen“, sagt Klaus Heynen lachend. Der Mann aus dem Steueramt der Stadt Kevelaer weiß nur zu genau, wie stark die Preise auf dem Papiermarkt schwanken. Im vergangenen Jahr etwa stieg der Preis von 138 Euro im Juni auf 148 Euro pro Tonne im August. Danach ging es steil bergab. Im November gab es gerade einmal noch 22 Euro pro Tonne, aktuell soll der Preis sogar im Minusbereich liegen. „Eine Kalkulation ist bei diesen Sprüngen kaum möglich“, sagt Heynen.