So ist die Situation auf den Straßen Bauernprotest im Kreis Kleve läuft langsam an

Bislang sei die Situation aber noch recht entspannt, sagte Polizeisprecherin Manuela Schmickler gegen kurz nach 6 Uhr. Der Protest laufe erst langsam an, man gehe momentan davon aus, dass die Aktion auch erst so gegen 7 Uhr richtig losgehe. In Emmerich waren bereits einige Traktoren unterwegs, in Kalkar hatten sich 17 Fahrzeuge in Kolonne über die B67 Richtung Rees bewegt. Traktoren mit Plakaten hatten sich auch an der Auffahrt zur A40 an der B221 versammelt. Noch gebe es aber keine Verkehrsstörungen, gute Nachrichten für alle, die sich auf dem Weg zur Arbeit machen.