Mit 132 Kilometern im Kreis Kleve geblitzt Niederländer will Auspuff durchpusten – das wird teuer

Ein Motorradpolizist hängte sich an den Raser und konnte ihn schließlich am Ehrenfriedhof stoppen. Der Mann am Steuer war sich aber offenbar keiner Schuld bewusst. Er habe einfach mal seinen Auspuff freipusten wollen, sagte der 30-jährige Niederländer aus Malden den verdutzten Beamten. Das wird ein teurer Spaß. Der Niederländer musste noch an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung zahlen. Zudem erwartet ihn jetzt ein mehrmonatiges Fahrverbot in Deutschland. Hier wird er seinen Auspuff in nächster Zeit erst einmal nicht mehr durchpusten können.