Kirche im Kreis Kleve stellt sich neu auf „Es geht nicht um Fusionen von Gemeinden“

Zunächst formulierten Ehren- und Hauptamtliche ihre Fragen und Erwartungen an die Einrichtung der „Pastoralen Räume“, die zum 1. Januar des kommenden Jahres kirchenrechtlich in Kraft gesetzt werden. Kreisdekanatsgeschäftsführer Patrick de Vries lud dazu ein, die Angebote des Katholischen Bildungsforums im Kreisdekanat zu nutzen, die speziell auf die Beteiligen am Niederrhein zugeschnitten sind und die Aktiven vor Ort bei der Gestaltung ihres Engagements unterstützen. Die 207 Pfarreien im Bistum werden in insgesamt 45 „Pastorale Räume“ eingeteilt, „das sind keine Fusionen von Pfarreien“, betonte Gewand. Die Pfarreien bleiben demnach eigenständig, die neuen Strukturen seien „Kooperationsräume, in denen Pfarreien und andere Akteure die Aufgaben gemeinsam angehen“.