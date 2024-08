Bischof erteilt Pädagogen die Lehrerlaubnis Neue Religionslehrer sollen „Herzensmenschen“ sein

„Ist es nicht ungewöhnlich“, fragte Bischof Genn in seiner Predigt, „dass wir auf das Herz zu sprechen kommen, wo Ihre Arbeit doch eher Kopfsache ist? Sie können ja keine Noten für eine Herzensstimmung erteilen, sondern Sie bewerten das, was erlernt wurde.“ Und dennoch, fuhr der Bischof fort, sei das Zentrum dessen, was man den Schülerinnen und Schülern im Religionsunterricht vermitteln wolle, eine Herzenssache: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen“, zitierte Genn das Gebot Jesu aus dem Lukasevangelium.