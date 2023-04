Nach Rissen und Sichtungen Wird der Kreis Kleve zum Wolfsgebiet?

Das Thema Wolf nimmt im Kreis Kleve immer mehr Fahrt auf. Nachdem, wie berichtet, ein Lamm in Griethausen gerissen und ein Wolf in der Nähe eines Reitstalls und von Häusern in Uedem gefilmt wurde, hatte sich die Politik eingeschaltet. Die Vereinigten Wählergemeinschaften (VWG) des Kreises Kleve hatten dem Kreis bereits einen Fragenkatalog geschickt, mit der Bitte, diesen in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz zu behandeln. Jetzt hat die VWG einen weiteren Antrag nachgereicht. Diesmal geht es um die mögliche Erweiterung der Wolfsgebiete.