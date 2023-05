Erschreckende Statistik der Todesfälle im Kreis Kleve Viele Niederländer unter Toten auf der Autobahn

Der schwere Unfall vor einiger Zeit auf der A 3 bei Emmerich sorgt immer noch für Gesprächsstoff. Vor allem, dass vier Niederländer ums Leben kamen, die im Porsche unterwegs waren, hat wieder die Frage aufgeworfen, ob Fahrer aus dem Nachbarland bei uns oft schneller unterwegs sind. Auch an der Unfallstelle gab es keine Tempobeschränkung. Jeder durfte dort fahren, so schnell er will.