Hochschulpreis des Kreises Kleve Wasserstoff-Aggregate für die Baustelle sollen das Klima schützen

Landrat Christoph Gerwers sieht im nun ausgezeichneten Projekt nur ein Beispiel für herausragende Forschung im Kreis. In Düsseldorf werde das noch nicht so wahrgenommen. „Sie werden noch sehen, was wir im Kreis Kleve noch alles auf den Weg bringen werden. Hier wird noch richtig was entstehen“, kündigte er an. Auf die Verleihungen der Hochschulpreise in den kommenden Jahren darf man also bereits gespannt sein.