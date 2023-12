Feuerwehren sind im Dauereinsatz So fällt die Bilanz von Orkan Zoltan im Kreis Kleve aus

Durch den Orkan kam es auch zu mehreren Unfällen mit Verletzten. An der Uedemer Straße in Kleve hatte ein 58-jähriger Mann angehalten, weil ein Baum auf der Straße lag. Zusammen mit einem 28-jährigen Mann aus Goch versuchte er, den Baum von der Straße zu räumen. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Emmerich konnte gerade noch bremsen und kam vor dem Baum zu stehen. Ein anderer Wagen schaffte das nicht mehr und krachte von hinten in das Fahrzeug hinein. Dabei erfasste das Auto den 28-jährigen Mann aus Goch, der schwer verletzt wurde. Der Mann wurde aufgrund ins Krankenhaus gebracht.