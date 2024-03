Kreis Kleve auf den Weg in die Zukunft Wasserstoff ist das Zukunftsthema

Innovationsmanager Benedikt Rösen legte den Mitgliedern des Arbeitskreises die Technologien und deren Kosten dar, die es braucht, um Wasserstoff herzustellen, zu transportieren und zu lagern sowie schlussendlich auch zu nutzen. „Der so genannte grüne Wasserstoff ist grundsätzlich – ähnlich wie Erdgas - universell einsetzbar“, so Rösen. Allerdings sind zur Produktion von grünem Wasserstoff große Mengen an erneuerbaren Energien erforderlich. „Wasserstoff wird deshalb zunächst für Verbraucher verfügbar gemacht, die ihren Energiebedarf nicht allein durch elektrischen Strom decken können“, sagte Rösen. Für die Zukunft aber räumte er ihm gute Chancen ein und zeigte sich zugleich überzeugt, dass insbesondere auch die Landwirtschaft bei der Energieerzeugung eine wichtige Rolle spielen werde. „Erste Unternehmen wie Wystrach und Chefs Culinar in Weeze, Kuster Energy in Kleve, Omexom in Uedem oder WSN in Kevelaer machen sich im Kreis Kleve schon auf den Weg“, so Rösen. „Die Voraussetzungen im Kreis sind gut, um weitere Aktivitäten zu bündeln und voranzutreiben.“ Hier komme der Wirtschaftsförderung eine Netzwerkrolle zu.