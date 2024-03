2023 wieder viele tödliche Unfälle Kreis Kleve hält traurigen Spitzenplatz bei Verkehrstoten in NRW

Gerade erst ist die Statistik für die Zahl der Verkehrstoten des vergangenen Jahres vorgelegt worden. Die Entwicklung ist bedenklich: 2023 starben bundesweit 2830 Menschen bei Verkehrsunfällen. Das sind 1,5 Prozent oder 42 Personen mehr als 2022. Bereits das ist traurig genug. Doch schaut man auf die Zahlen im Kreis Kleve ist die Entwicklung geradezu dramatisch. Noch hat die Kreispolizei die genauen Daten für 2023 nicht vorgelegt, doch Mitte November hatte der Kreis bekannt gegeben, dass es bis dahin bereits 20 Verkehrstote gegeben hat. Danach hatte es zwei weitere gegeben. Damit wäre man bereits wieder bei 22 Opfern. Und in dieser Zahl sind die Toten auf der Autobahn noch nicht einmal enthalten, weil die in eine andere Statistik fließen. Damit hat Kleve die schlimmen Zahlen von 2022 erreicht. Damals hatte es 23 Verkehrstote gegeben. Das war bereits die höchste Zahl aus allen 47 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen gewesen.