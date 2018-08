Kirche in Kevelar: Kräuterweihe „eine richtig schöne Tradition“

Keylaer Seit 24 Jahren findet die Kräuterweihe in der Hubertuskapelle mit anschließendem Volkslieder-Singen statt.

Es ist jedes Jahr ein ganz besonderer Moment, wenn Menschen aus Kevelaer und Umgebung verschiedene Kräuter zu einem Strauß binden und in der Kirche vom Priester segnen lassen. Am Samstag, dem Abend von Mariä Himmelfahrt, war es wieder Zeit für die Kräuterweihe. Eine große Gruppe hatte sich in und vor der Hubertuskapelle versammelt, da einfach nicht genug Platz war für alle Besucher. „Kräuterweihe heißt, das Leben feiern, und so wie ich das hier kennengelernt habe, kann man das in Keylaer gut, das Leben feiern“, meinte Kaplan Christoph Schwerhoff beim Gottesdienst. Während seiner Predigt ging er darauf ein, dass Jesus das wahre Brot sei, das die Menschen zum Leben führt: „Für mich ist die Frage: Was ist das wahre Leben? Erstmal satt zu werden ist eine Sache, aber es hat auch mit Kräutern zu tun, denn man muss genießen können. Ich muss mir selbst manchmal das eine oder andere gönnen, um auch den anderen etwas gönnen zu können.“