Kostenlose Veranstaltung Kräuterführung im Solegarten St. Jakob

Wer gerne mehr über die verschiedenen Mischungen wissen möchte, ist eingeladen, am Vitalprogramm unter Leitung von Ute Stehlmann, Kräuterpraktikerin nach Kneipp, teilzunehmen. „Das Angebot findet in Kooperation mit dem Kneipp-Verein Gelderland statt und ist kostenfrei“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte kommen einfach am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr zum Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob in Kevelaer.