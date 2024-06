Gesundheit in Kevelaer Viele frische Kräuter für den Solegarten St. Jakob

„Wir freuen uns, dass es im Solegarten St. Jakob nun frische Kräuter gibt, die für Kräuterführungen genutzt werden können“, sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Gesundheitstourismus. Gestiftet wurden die neuen Holzpaletten sowie die Bepflanzung von der Erzeugergenossenschaft Landgard im Rahmen der Initiative „1000 gute Gründe“. Diese setzt sich unter anderem dafür ein, Menschen wieder stärker für Blumen und Pflanzen zu begeistern. Die neue Kräuterwelt im Solegarten St. Jakob bietet eine Fülle von Aromen: Von Salbei und Petersilie über Rosmarin bis hin zu Thymian und Bohnenkraut ist alles dabei. Die Kräuter sind vielseitige Pflanzen, die in der Küche als Gewürze eingesetzt werden können und jede Menge gesundheitliche Vorteile im täglichen Gebrauch bieten. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einer wertvollen Ergänzung für den Solegarten St. Jakob. Denn dort gehe es um das körperliche Wohlbefinden – und dazu gehöre auch die Anregung aller Sinne, so die Stadt. „Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich die neuen Beete vor Ort anzuschauen, den Duft der frischen Kräuter zu genießen und sich für den heimischen Garten oder Balkon inspirieren zu lassen“, so Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Allerdings wird dringend darum gebeten, die Kräuter nicht für den Privatgebrauch zu ernten, sollen sich doch alle Solegarten-Gäste an der Pracht erfreuen.