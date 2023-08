Aktion zum Schulstart an Kevelaerer Grundschulen Kostenlose Trinkflaschen für die I-Dötzchen

Die Kinder aller ersten Klassen der Grundschulen in Kevelaer und den Ortschaften haben in den vergangenen Tagen eine neue Trinkflasche erhalten. Die wiederverwendbaren und spülmaschinenfesten Trinkflaschen sind ein Geschenk der Stadtwerke Kevelaer und der Niers-Energie an die insgesamt 296 ABC-Schützen. „Es ist uns ein großes Anliegen, dem Nachwuchs so früh und so einfach wie möglich Wege aufzuzeigen, wie sie Umwelt und Klima schützen können. Dazu gehört auch die Abfallvermeidung,“ erläutert Wolfgang Toonen die Intention der beiden lokalen Wasser- und Stromversorger. Denn wenn jeder neue Erstklässler jeden Schultag Leitungswasser aus seiner wiederbefüllbaren Wasserflasche trinken würde, könnten in einem Jahr fast 60.000 Einwegflaschen eingespart werden. „Und die Flaschen können ja nicht nur in der Schule, sondern auch beim Sport und in der Freizeit genutzt werden.“