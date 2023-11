Diskussion über Betriebskosten in Kevelaer Debatte um Kosten für Sportvereine – SPD schlägt Treffen vor

Um die Beteiligung an den Betriebskosten der Sportstätten gibt es momentan eine rege Debatte. Wie berichtet, möchte die Verwaltung den Anteil der Sportvereine erhöhen. Hintergrund sich massiv gestiegene Kosten. Die Vereine verweisen darauf, dass sie eine wichtige Funktion in der Stadt haben und die Mehrkosten an die Mitglieder weitergeben müssten. Im Sportausschuss entschied man sich dazu, das Thema zu vertagen. Fast alle Fraktionen signalisierten aber bereits, dass sie die Erhöhung so nicht mittragen wollen. Nur die SPD hatte sich noch nicht positioniert.