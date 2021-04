Gesetz für Flugsicherung auf dem Weg : Finanzielle Unterstützung für Flughafen

Weeze Flughafen-Geschäftsführer Sebastian Papst hatte schon immer von Ungleichbehandlung gesprochen, weil Weeze die Kosten für die Fluglotsen selbst tragen muss. Ein Gesetz könnte das ändern.

Der Bundestag hat am Freitag den Gesetzentwurf zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes beraten. Der Gesetzentwurf sieht vor, Regionalflughäfen von den Kosten der Flugsicherung zu entlasten. Der Kreis Klever CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff hatte sich für die Bereitstellung der finanziellen Mittel in Höhe von 20 Millionen Euro für das Jahr 2021 eingesetzt. Darüber hinaus konnte auch eine Erhöhung und Verstetigung der Bundesmittel erreicht werden. Der Beschluss der Bundesregierung zu den Eckwerten des Haushalts 2022 sieht in der Finanzplanung bis 2025 nunmehr jährlich 50 Millionen Euro vor.