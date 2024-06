Blue Point Geldern Neue Kooperation mit dem Gymnasium Kevelaer

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich bereits auf die nächste Veranstaltung, die unter dem Motto „Musik verbindet“ steht. Diese findet am Samstag, 5. Oktober, von 11 bis 13.30 Uhr statt. Gemeinsam soll am KvGG gesungen und musiziert werden. Alle sind eingeladen, ihre Instrumente mitzubringen und aktiv mitzuwirken. „Es wird sicherlich wieder ein wunderbarer Tag, an dem Musik und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und eine weitere erfolgreiche Veranstaltung“, so die Veranstalter.