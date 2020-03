Konzerte werden noch mal gezeigt : Appell von Parookaville: Bleibt zu Hause

Die Konzerte 2019 waren ein Megaspektakel. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Weil auch viele junge Leute jetzt wegen des Coronavirus zu Hause bleiben müssen, zeigt Parookaville noch mal die DJ-Sets von 2019.

Auch die Macher von Parookaville wollen in Zeiten des Coronavirus ein deutliches Zeichen setzen.

Sie fordern die Fans auf, sich an die Vorgaben zu halten: Bleibt zu Hause, wascht die Hände, bleibt auf Abstand. „Die notwendigen Maßnahmen zur Virus-Eindämmung sind in aller Munde, die aktuelle Einschränkung der Freizeitgestaltung ist dabei ein entscheidender Faktor“, so das Parookaville-Team.

Damit sich möglichst viele daran halten und trotzdem nicht auf ihre Lieblings-DJs verzichten müssen, liefern die Veranstalter das Parookaville-Feeling per Internet in die Wohnzimmer. Ab Freitag 19 Uhr ist der komplette Re-Stream des Festivals von 2019 zu sehen. Man kann Parookaville also gewissermaßen noch einmal zu Hause erleben. „Wir haben dieses Material von den Übertragungen im vergangenen Jahr und haben uns kurzfristig entschieden, es zu zeigen“, so Philip Christmann vom Festivalteam. Die Clubs seien ja jetzt auch geschlossen, so könne man sich daheim wenigstens mit den Parookaville-DJ-Sets die Zeit vertreiben.

Während der WDR die „Sendung mit der Maus“ täglich als Unterhaltung für die Kinder liefert, die ans Haus gefesselt sind, sollen die Parookaville-Stars jetzt gewissermaßen dafür sorgen, dass die Electro-Dance-Generation zu Hause bleibt.

Der komplette Re-Stream von Parookaville 2019 bringt die Superstars Armin van Buuren, Alan Walker, KSHMR, Robin Schulz, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Yellow Claw und viele mehr in bester Bild- und Sound-Qualität. Los geht es Freitag, 20. März, um 19 Uhr.

Die Streams sind kostenlos abrufbar auf YouTube und Twitch. Die Links sind mit einem Countdown bis zur Übertragung versehen. Zu den Konzerten kommt man am einfachsten über www.parookaville.com. Zu sehen sind die Auftritte am Freitag und Samstag, 20. und 21. März, jeweils von 19 bis 2 Uhr, am Sonntag, 22. März, von 18 bis 1 Uhr.