Veranstaltung in Kevelaer Besonderes Konzert in der Kerzenkapelle

„Neben meiner sängerischen Tätigkeit arbeite ich seit 26 Jahren in der Pflege, viele Jahre auf einer Wachkoma-und Beatmungsstation“, so Patricia Radeck. „Der Tod ist mein ständiger Begleiter, sehr oft eine Erlösung und Rettung. Die Kindertotenlieder sind ein Innehalten, die Möglichkeit für den Zuhörer, persönliche Erinnerungen an geliebte Verstorbene zu erleben und darüber zu sprechen. An wenigen Stellen haben sie eine gewisse Dramatik, doch der Grundimpuls ist die Liebe und damit verbundene positive und negative Gefühle, zum Schluss aber wieder die Besinnung auf das Gute in der Welt und im eigenen Herzen.“