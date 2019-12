Blasmusik in Winnekendonk : Magische Welten in Winnekendonk

Der Musikverein Winnekendonk spielte vor vollem Haus und hatte einige musikalische Überraschungen parat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Winnekendonk Der Musikverein nahm die Zuhörer seines Konzerts mit auf eine fantastische Reise. Stationen waren unter anderem Harry Potters Hogwarts und der sagenhafte Kontinent Atlantis. Am Ende gab es begeisterten Beifall des Publikums.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Udo Spelleken

Mit einem Briefzitat aus dem ersten Buch „Harry Potter“, in dem mitgeteilt wird, dass er an der Hogwarts-Zauberschule aufgenommen sei, begrüßte Markus Aben als Vorsitzender des Musikvereins Winnekendonk das Publikum in der vollbesetzten Begegnungsstätte. Er überreichte dem Dirigenten Hans-Gerd Stienen einen imaginären „Zauber-Dirigentenstab“.

Aben lud ein zu einer Reise durch fantastische Welten, in denen sich die Musiker mit außergewöhnlichen Werken moderner Blasmusik beschäftigten.

Info Geprobt wird in der Begegnungsstätte Geschichte Der damalige Musikverein „Eintracht“ wurde am 27. Oktober 1900 gegründet. Gegenwart Der Musikverein Winnekendonk zählt zurzeit 60 Mitglieder aller Altersgruppen. Vorbereitung Der Proberaum des Vereins befindet sich in den Räumen der öffentlichen Begegnungsstätte. Geübt wird – bis auf wenige Wochen in den Ferien – immer am Freitag von 19.30 bis 21.15 Uhr.

Mit „Harry at Hogwarts“ eröffneten sie den dynamischen Reigen mit den Patrick-Doyle-Melodien Hogwarts‘ Hymne und Hogwarts‘ March in einem Jack-Bullocks-Arrangement. Moderator Rüdiger Göbel führte unterhaltsam durch den Abend und hatte neben nützlichen Informationen zu den einzelnen Stücken auch Amüsantes aus dem vorweihnachtlichen Alltag zu berichten. „Musik streichelt die Seele“, meinte er und übergab an den Kapellmeister mit dem Zauberstab, der mit „Robin Hood“ die dramatische Geschichte des Königs der Diebe erzählte. Abgesehen von einigen harschen Passagen dominierten zwei Hauptmotive: das Thema des Robin Hood und das Liebesthema „Anything I do“, das durch Brian Adams bekannt und das instrumental vom Bläserensemble wunderschön dezent gehalten wurde.

Die geheimnisvolle verlorene Zivilisation von Atlantis hat seit Generationen die Fantasie der Menschen angeregt und ein kraftvolles programmatisches Werk aus der Feder von Rob Romeyn erweckt. Fabelhafte Melodien, starke musikalische Kontraste und kühne Dramatik waren in diesem atemberaubenden Stück zu hören. Das Orchester begann ruhig, beschrieb einen strahlenden Sonnenaufgang über der Stadt. Der schicksalhafte Tag nahm seinen Lauf und erreichte einen umwerfenden Höhepunkt, als Atlantis und seine Bewohner vom Meer verschlungen wurden. Eine Vielzahl von Klangfarben, Strukturen und unterschiedlichen Stilen in den einzelnen Registern zeigten die Vielseitigkeit des Musikvereins und seines musikalischen Leiters.

Bei „Gulliver’s Travels“ ging es auf eine literarische Reise in fantastische Welten zwischen Vernunft und Verrücktheit. Die Bläserklasse hatte interessante Stücke einstudiert, ließ die Besucher bei „Frère Jacques“ mitsingen und erntete viel Applaus. Im zweiten Teil erlebten die Zuhörer im „Jungle Book“ die Abenteuer von Mowgli, waren zu Gast beim „Man of La Mancha“ mit symphonischer Musik und schnellen Latin-Pop-Elementen und hörten bei der Eiskönigin die wunderbare Ballade „Let it go“ als einen weiteren Glanzpunkt des Konzerts.