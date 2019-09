Kevelaer : Konzert der „Jungen Streicher Kevelaer“ im Museum

Kevelaer Traditionellerweise findet im September ein Kammerkonzert der „Jungen Streicher Kevelaer“ im Foyer des Niederrheinischen Museums statt.

Am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr tritt eine ganz besondere Zusammensetzung jüngerer und älterer Nachwuchskünstler auf. Folgende junge Musiker spielen zusammen: Johannes Lehnen am Cello, Victoria Peters am Klavier, Anton Brezinka als Klavierbegleiter der Sängerin und Bratschistin Charlotte Langner sowie Jannis Hoesch als Mitglied eines Streichquartetts.

Eine begrenzte Anzahl an Karten ist für vier Euro ab sofort im Vorverkauf des Niederrheinischen Museums Kevelaer erhältlich. Das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte ist in der Hauptstraße 18 in Kevelaer zu finden. Die Öffnungszeiten sind dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Telefonisch ist das Museum unter der Telefonnummer 02832 95410 zu erreichen. Neben den Dauerausstellungen und aktuellen Ausstellungen finden im Kevelaerer Museum auch Workshops, Puppenspiel für Kinder und regelmäßige Konzerte statt. Am Sonntag ist das Konzert der „Jungen Streicher Kevelaer“ zu erleben.