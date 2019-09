Kultur am Niederrhein : Der Musikschultag auf Schloss Wissen

Anlässlich 50 Jahre Kreismusikschule ist ein dickes Festprogramm aufgelegt worden. Am 22. September machen die Musiker Station in Weeze mit vielen orchestralen Darbietungen und Angeboten für Kinder.

Die Kreismusikschule blickt in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. In jeder Stadt und Kommune findet rund ums Jahr mindestens eine Veranstaltung statt. Weeze ist am Sonntag, 22. September, dabei. Vorher, am Sonntag, 15. September, findet um 15 Uhr im Haus Püllen in Wachtendonk ein Akkordeonkonzert statt. Am Mittwoch, 2. Oktober gibt es ab 20 Uhr in der Whiskybotschaft Nieukerk Irish Folk mit Helga und Peter Supplieth.