Sicher durch die Stadt : Kontroverse zu Tempo 30 in Kevelaer

Kevelaer Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung behandelte Anträge der Grünen. Viele Meinungsverschiedenheiten kamen zu Tage. Es soll aber mehr Zonen mit Temporeduzierung geben.

Die Verwaltung war dem Antrag nachgekommen und hatte alle relevanten Straßen abgefahren und geprüft. Eine ausführliche Darlegung des Sachverhalts inklusive der Rechtslage – das ist der Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO) – lag den Ausschussmitgliedern vor. Die Beschlussvorlage war in sechs Punkte unterteilt, in denen genau benannt wurde, welche Straßen nach der Überprüfung für Tempo-30 infrage kämen. Bereits zu Anfang der Sitzung hatten sich unter Top 2 „Fragen der Einwohner“ mehrere Bürger gemeldet und eindringlich auf die Notwendigkeit von Geschwindigkeitsbegrenzungen hingewiesen. In den Beiträgen wurde sowohl nach „zukunftsweisenden Verkehrskonzepten“ gefragt, als auch die These aufgestellt, die Politik schöpfe nicht alle Möglichkeiten aus, Tempo-30 einzuführen. Unmut und Unzufriedenheit der Bürger wurden hier deutlich. Bürgermeister Dominik Pichler antwortete jeweils direkt. Er betonte, eine flächendeckende Tempo-30 Einrichtung wie in den Niederlanden, sei in Deutschland nicht zulässig aufgrund des „monströsen“ Paragraphen 45 der StVO. Insgesamt elf Voraussetzungen müssen vorliegen für die Herabsetzung der Geschwindigkeit auf 30 km/h. In der Beschlussvorlage werden diese zitiert. In der Hauptsache geht es dabei darum, ob an der Stelle viele Fußgänger und Radfahrer sind, ob Querungshilfen oder Radwege fehlen. Außerdem muss die Straße innerorts sein und darf keine Bundes-, Land- oder Kreisstraße sein.