Kommunalwahlprogramm : FDP in Weeze verspricht Senkung von Steuern

FDP in Weeze verspricht Senkung von Steuern

Die FDP will die Gewerbesteuern in Weeze senken (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Weeze Nachdem die FDP zuletzt für Diskussionen um ihre Kandidatenliste gesorgt hat, wollen die Liberalen jetzt mit ihrem Wahlprogramm punkten.

Für Diskussionen hat die FDP in Weeze gesorgt, weil sie einen Kandidaten aufgestellt hat, der gesundheitlich nicht in der Lage wäre, sein Amt anzutreten. Wie berichtet, hat sich der Parteivorsitzende Frans de Ridder dafür entschuldigt, man habe davon nichts gewusst.

Die Liberalen gehen mit einem fast komplett neuen Team in den Wahlkampf. Man starte mit vielen neuen Ideen und Plänen, die nun auch im Wesentlichen in dem „liberalen Leitbild für Weeze“ festgeschrieben sind.

„Wir wollen als FDP etwas bewegen und zum Wohle der Weezer in einem hoffentlich vielstimmigen Gemeinderat mit einem unabhängigen Bürgermeister unseren politischen Beitrag leisten“, so Frans de Ridder.

Als wichtiges Thema beschäftige die FDP die wirtschaftliche Lage des Flughafens. Weiter geht es den Liberalen um Flexibilisierung von Kita-Öffnungszeiten, um beste Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort für jeden. Schnelles Internet über Glasfaser in allen Ortsteilen und ein offenes und freies Wlan im Ortskern, im Bürgerhaus und am Bahnhof seien weitere wichtige Anliegen.

„Wir wollen auf eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Kommune achten sowie auf bezahlbares Wohnen für Mieter und Vermieter. Wir streben die Reduzierung der Gewerbesteuer an zurück auf das Niveau von 2015 und die Beibehaltung der jetzigen Grundsteuersätze“, so de Ridder. Man will eine Senkung von Straßenausbaubeiträgen, Hundesteuern und Friedhofsgebühren.