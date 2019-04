Laientheater : Viel Applaus für Kevelaers Frauenpower

Die Frauen zeigten bei der Komödie im Petrus-Canisius-Haus, was in ihnen steckt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nach vier Jahren war die Theatergruppe der Kolpingsfamilie wieder auf der Bühne. Sie begeisterte im Petrus-Canisius-Haus.

„Du gehörst in die Küche, nicht ins Büro.“ Mit diesem Satz löst Bürgermeister Bornemann einiges aus – nicht nur bei seiner Frau, die darauf die Küchenschürze ablegt und ein eigenes Unternehmen gründet. Auch in ganz Hoppenstedt, einer beschaulichen Kleinstadt, ist es mit der Ruhe vorbei. Mit „Aufruhr in Hoppenstedt“, einem Lustspiel in drei Akten, war das Theaterensemble der Kevelaerer Kolpingsfamilie auf der Bühne im Petrus-Canisius-Haus und sorgte für einen vergnüglichen Abend.