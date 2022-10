Feier im Bürgerhaus : Endlich wieder ein Königsgalaball in Weeze

Endlich wieder ein Königsgalaball in Weeze

Nach der unfreiwilligen zweijährigen Corona-Pause fand in diesem Jahr kürzlich wieder der Königsgalaball der St.-Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze statt. Der Saal im Bürgerhaus Weeze war vom Thron und weiteren unterstützenden Helferinnen und Helfern herbstlich dekoriert worden, alles war für einen schönen Königsgalaball vorbereitet. Entsprechend festlich gekleidet fanden sich die Schützenbrüder mit ihren Damen und vielen weiteren geladenen Gästen pünktlich um 19.30 Uhr ein.

Als der Saal gefüllt war, zog der Königsthron ein und präsentierte sich in Festkleidung. In seiner Ansprache begrüßte der Vorsitzende Wilfried Engbroks alle Anwesenden und ganz besonders den amtierenden Thron: König Gerd Koenen mit seiner Königin Ruth, an ihrer Seite die Ministerpaare, Günther Leenen mit seiner Frau Renate und Christoph Dicks mit seiner Frau Lisa. Außerdem hieß Engbroks Bürgermeister Georg Koenen mit seiner Frau Michaela sowie Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix willkommen. Die befreundeten Bruderschaften St. Sebastianus Wemb und St. Kosmas & Damian Hülm-Helsum mit ihren Königen und Damen, Ministern und begleitenden Abordnungen waren ebenfalls der Einladung des Throns und der Weezer Bruderschaft zu diesem Königsgalaball gefolgt.