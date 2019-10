Königsgalaball : Majestätisch feiern in Kevelaer

Kevelaer Der Thron der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft feierte am Samstag seinen Königsgalaball in Kevelaer.

Vor einem leuchtenden Abendhimmel ist am Samstag der Thron der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kevelaer zum großen Königsgalaball in der Josef-Schotten-Schützenhalle zusammengekommen. Der Thron setzt sich zusammen aus Frank Berretz mit Jubelkönigin Annegret Berretz, Adjutantin Christine Bielen und Ines Schneider sowie Theo Grüntjens, Werner van Well und Ralf Trepmann. Mit dem Einzug der Majestäten startete offiziell der Königsgalaball. Für gute Unterhaltung sorgte an dem Abend das Duo „Moonlight“. Die Bruderschaft feierte mit ihrem Präsidenten und Festkettenträger Hans Gerd Rütten sowie dem stellvertretenden Präsidenten und Adjutanten des Festkettenträgers Ralf Trepmann einen geselligen Abend in großer Runde.

RP-Foto: Evers